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Рух розписав мирову з Епіцентром у товариському матчі

Олександр Булава — 10 липня 2025, 18:42
Рух розписав мирову з Епіцентром у товариському матчі
Рух Львів

Сьогодні, 10 липня, на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках відбувся товариський матч, у якому зіграли львівський Рух та Епіцентр.

Зустріч завершилась внічию – 1:1.

Львів’яни вийшли вперед на 17-й хвилині, коли фантастичним голом відзначився Остап Притула. Півзахисник ударом майже з центра поля відправив м’яч за комірець голкіперу суперника.

Епіцентр у компенсований час зрівняв рахунок зусиллями Сидуна.

Зазначимо, що гра на початку другого тайму переривалась через повітряну тривогу.

Товариський матч
10 липня

Рух (Львів) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Притула, 1:1 – 90+4 Сидун

Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.

Рух Львів Епіцентр Кам'янець-Подільський

Рух Львів

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