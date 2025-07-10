Рух розписав мирову з Епіцентром у товариському матчі
Рух Львів
Сьогодні, 10 липня, на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках відбувся товариський матч, у якому зіграли львівський Рух та Епіцентр.
Зустріч завершилась внічию – 1:1.
Львів’яни вийшли вперед на 17-й хвилині, коли фантастичним голом відзначився Остап Притула. Півзахисник ударом майже з центра поля відправив м’яч за комірець голкіперу суперника.
Епіцентр у компенсований час зрівняв рахунок зусиллями Сидуна.
Зазначимо, що гра на початку другого тайму переривалась через повітряну тривогу.
Товариський матч
10 липня
Рух (Львів) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Притула, 1:1 – 90+4 Сидун
Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.