Рух звернувся в УАФ щодо суддівства у матчі з Вересом

Рух звернувся до Комітету арбітрів Української асоціації футболу щодо суперечливого епізоду у матчі 12 туру чемпіонату України проти Вереса (0:1).

Про це йдеться в заяві клубу.

"Жовто-чорні" звернули увагу на призначений пенальті на 35-й хвилині гри після влучання м'яча у руку гравця рівненського клубу Семена Вовченка. Однак після втручання VAR, головний рефері змінив своє першочергове рішення та скасував одинадцятиметровий удар.

Львівський клуб прагне отримати роз'яснення від Комітету арбітрів УАФ щодо цього рішення та хоче оприлюднення переговорів арбітрів у вказаному епізоді.

Раніше на поразку клубу відреагував головний тренер Іван Федик.

Рух зазнав вже третьої поразки поспіль і залишається передостаннім в турнірній таблиці чемпіонату.