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Рух виборов нічию проти Кечмекет

Андрій Яросименко — 3 липня, 20:22
Рух виборов нічию проти Кечмекет

Львівський Рух у товариському матчі проти угорського Кечмекет зміг вибороти нічию на останніх хвилинах.

Гра завершилася з рахунком 2:2. Поєдинок проходив на стадіоні "Рогла" у Словенії.

Контрольний матч
3 липня

Рух — Кечмекет 2:2

Голи: 1:0 — Краснопір 39, 1:1 — Палінкаш 45, 2:1 — Катона 56, 2:2 — Панченко 110.

У складі Руху виходили: Ледвій (Герета, 60), Сич (Кітела, 82), Слюбик (Слюсар, 60), Холод (Товарницький, 60), Роман (Савчук, 78), Підгурський (Денисов, 100), Дідик (Бойко, 84), Таллес (Притула, 60), Руніч (Непейпієв, 67), Лях (Клайвер, 78), Краснопір (Панченко, 80)

Нагадаємо, нещодавно львівський Рух розгромив Верес у передсезонному спарингу.

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