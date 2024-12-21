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Кобін може очолити Рух – джерело

Олексій Мурзак — 21 грудня 2024, 17:54
Кобін може очолити Рух – джерело
Василь Кобін
ФК Інгулець

Львівський Рух може звільнити головного тренера клубу Віталія Пономарьова в зимове міжсезоння.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна.

"З чуток, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна. У Винниках приємно здивовані прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгульцю.

Ситуацію ускладнюють непрості взаємини між власниками клубів. Утім, за моєю інформацією, у Петровому готові відпустити свого тренера, але тільки за певну компенсацію.

Сам Кобін у розмові зі мною як не підтвердив, так і не спростував інформацію. Утім, сказав, що в різдвяний період часто трапляються дива", – повідомив Бурбас.

Матч 17 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом та Оболонню, який відбувся 15 грудня, завершився доволі несподіваною перемогою киян із рахунком 3:1.

Львівський клуб завершив першу частину сезону на сьомому місці таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очки.

Інгулець Рух Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін Віталій Пономарьов

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