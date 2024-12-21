Кобін може очолити Рух – джерело

Львівський Рух може звільнити головного тренера клубу Віталія Пономарьова в зимове міжсезоння.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна.

"З чуток, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна. У Винниках приємно здивовані прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгульцю.



Ситуацію ускладнюють непрості взаємини між власниками клубів. Утім, за моєю інформацією, у Петровому готові відпустити свого тренера, але тільки за певну компенсацію.



Сам Кобін у розмові зі мною як не підтвердив, так і не спростував інформацію. Утім, сказав, що в різдвяний період часто трапляються дива", – повідомив Бурбас.