Кобін може очолити Рух – джерело
Львівський Рух може звільнити головного тренера клубу Віталія Пономарьова в зимове міжсезоння.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За його інформацією, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна.
"З чуток, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна. У Винниках приємно здивовані прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгульцю.
Ситуацію ускладнюють непрості взаємини між власниками клубів. Утім, за моєю інформацією, у Петровому готові відпустити свого тренера, але тільки за певну компенсацію.
Сам Кобін у розмові зі мною як не підтвердив, так і не спростував інформацію. Утім, сказав, що в різдвяний період часто трапляються дива", – повідомив Бурбас.
Матч 17 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом та Оболонню, який відбувся 15 грудня, завершився доволі несподіваною перемогою киян із рахунком 3:1.
Львівський клуб завершив першу частину сезону на сьомому місці таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очки.