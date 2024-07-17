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Рух поступився Сабаху в товариському матчі

Олександр Булава — 17 липня, 20:36
Рух поступився Сабаху в товариському матчі

Львівський Рух на зборах у Словенії поступився азербайджанському Сабаху.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Товариський матч
17 липня

Рух (Львів) — Сабах (Баку) 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Секідіка (автогол), 1:1 - 45+2 Перріс, 1:2 - 90 Купусовіч

Рух: Герета (Ванівський, 46), Кітела (Савчук, 46), Товарницький, Холод, Лях (Дяк, 62), Слюсар, ГНП (Угринчук, 62), Бойко (Підгурський, 46), Квасниця, Непейпієв (Клайвер, 46), Панченко (Денисов, 62)

Напередодні Рух розгромно програв словенському Домжале та поступився англійському Лутону.

Рух Львів Сабах

Рух Львів

Рух поступився Лутону в товариському матчі
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