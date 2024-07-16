Рух поступився Лутону в товариському матчі

Львівський Рух на зборах у Словенії програв англійському Лутону в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Карлтона Морріса, який замкнув простріл Чонга з лівого флангу атаки.

Зазначимо, що Лутон міг одразу подвоїти перевагу, проте Колі Вудроу не зміг переграти Ледвія, який відбив удар нападника

Товариський матч

16 липня

Рух (Львів) – Лутон Таун (Лутон, Англія) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 16 Морріс

Нереалізований пенальті: Вудроу, 22 (сейв голкіпера)

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Підгурський (Холод, 84), Притула (Слюсар, 75), Таллес, Руніч (Клайвер, 84), Лях (Квасниця, 62), Карабін

Зазначимо, що Лутон за підсумками сезону-2024/25 вилетів з Англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні Рух розгромно програв словенському Домжале у товариському матчі.