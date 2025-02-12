Рух розписав мирову зі словенським Тріглавом у товариському матчі

Львівський Рух зіграв останній спаринг на зборах у Словенії та повертається в Україну.

Суперником українського колективу був словенський клуб Тріглав. Зустріч завершилась внічию 2:2. Дублем у складі "жовто-чорних" відзначився лівий захисник Ростислав Лях.

Товариський матч

12 лютого

Рух (Львів) – Тріглав (Крань, Словенія) 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Лях, 2:0 – 12 Лях, 2:1 – 52 Холод (автогол), 2:2 – 54 Шушняра

Рух: Ледвій (Ванівський, 46), Лях (Руніч, 59), Холод (Слюсар, 59), Дідик, Слюбик, Кітела (Ременяк, 59), Підгурський (Притула, 59), Горін (Рябов, 46), Карабін (Тлумак, 46), Климчук (Едсон, 59), ГНП (Кирикович, 59)

Це був заключний спаринг для Руха на зборах у Словенії, після якого команда повернеться в Україну, де будуть готуватися до матчу чемпіонату України проти черкаського ЛНЗ (22 лютого).

Нагадаємо, у минулому поєдинку львів'яни розгромили австрійський топклуб.