Рух зазнав поразки від команди Гаттузо в товариському матчі

Львівський Рух поступився хорватському Хайдуку в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі "жовто-чорних" забив Остап Притула на 62 хвилині.

Контрольний матч

9 липня

Хайдук (Спліт) — Рух (Львів) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Шошич, 1:1 - 62 Притула, 2:1 - 66 Дурдов, 3:1 - 72 Скоко.

Зазначимо, що головним тренером Хайдука є відомий італієць Дженнаро Гаттузо. Напередодні хорватський клуб розписав бойову нічию із донецьким Шахтарем (2:2).

Наступні спаринги на словенських зборах Рух проведе у суботу, 13 липня, проти хорватського Осієка та словенського Домжале.