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Гаттузо став головним тренером Хайдука

Владислав Уткін — 12 червня, 21:54
Гаттузо став головним тренером Хайдука

Італійський наставник Дженнаро Гаттузо призначений на посаду головного тренера хорватського Хайдука.

Про це клуб зі Спліта повідомив на офіційному сайті.

Сторони підписали контракт до літа 2026 року. Наступного тижня тренер прибуде у Хорватію та розпочне готувати команду до нового сезону.

Останнім місцем роботи італійського фахівця був французький Олімпік Марсель, який він покинув у лютому цього року. В Іспанії він раніше очолював Валенсію, а до цього тренував на батьківщині Фіорентину, Наполі та Мілан.

Додамо, що спортивним директором Хайдука є колишній нападник Дніпра Нікола Калинич.

Хайдук Дженнаро Гаттузо

Хайдук

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