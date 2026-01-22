Ексхавбек Карпат підпише контракт з Інгульцем – ЗМІ

Ексгравець Карпат Юрій Тлумак близький до переходу в Інгулець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, універсальний півзахисник вже приїхав у Петрове, де приєднався до тренувального табору Василя Кобіна.

Останні пів року 23-річний вихованець львівського футболу провів у Ниві, а в першій половині січня перебував на перегляді в СК Полтава.

Очікується, що Тлумак підпише контракт з Інгульцем найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що львівські Карпати оголосили про відхід досвідченого півзахисника Владислава Клименка.