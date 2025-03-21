Рух оголосив про трансфер захисника збірної Уганди

Рух підписав захисника з Уганди Ібрагіма Джуму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Із 20-річним гравцем укладений довгостроковий контракт, про фінансові умови нічого не повідомляється.

Легіонер виступатиме за львів’ян під 22-м номером. Його основна позиція – лівий захисник.

Джума – вихованець місцевого клубу Кампала Сіті Коунсіл (KCCA FC). Минулого-позаминулого сезону виступав за юнацьку та резервну команди іспанського Леганеса. Ібрагім провів три матчі за національну збірну Уганди, останній з яких восени 2023-го.

У поточному сезоні на його рахунку лише три матчі (один в основі) у Прем’єр-лізі Уганди. У новому році до заявки не потрапляв.

Після міжнародної паузи команда Віталія Пономарьова двічі поспіль прийме Динамо: 29-го березня – у 22-му турі чемпіонату, 2-го квітня – у 1/4 фіналу Кубку України.

Раніше Рух підписав вінгера збірної Киргизстану Бекназа Алмазбекова.