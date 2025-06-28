Рух не зумів обіграти клуб Першої ліги у товариському матчі

Львівський Рух провів перший спаринг на літніх навчально-тренувальних зборах. Суперником був першоліговий Агробізнес.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Саме львівський колектив першим вийшов уперед. На 53 хвилині відзначився Притула. Проте вже за 10 хвилин Агробізнес відновив паритет, забив гравець на перегляді.

Товариський матч

28 червня

Рух – Агробізнес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Притула, 1:1 – 63 гравець на перегляді.

Минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.

Нагадаємо, команда проведе підготовку до сезону в Україні. 7 із 8 суперників Руха – українські клуби. Єдиний закордонний спаринг-партнер – польська Сталь із Жешува.