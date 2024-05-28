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Рух кілька місяців не виплачує зарплату футболістам молодіжки та другої команди

Микола Дендак — 28 травня, 20:41
Рух кілька місяців не виплачує зарплату футболістам молодіжки та другої команди

Львівський Рух не виплачує зарплату футболістам молодіжної команди та Руха-2 з Другої ліги України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що гравці не отримують зароблених грошей вже понад чотири місяці. Наразі невідомо, коли керівництво команди погасить заборгованості.

Нагадаємо, Рух U-19 завершив сезон на 8 сходинці в турнірній таблиці, а друга команда львів'ян завершила сезон на 9 місці.

Раніше головний тренер основи Віталій Пономарьов розповів, чому клуб не відпустив 5 гравців у олімпійську збірну.

Рух Рух-2

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