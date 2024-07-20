Рух впевнено переміг Гартберг у спарингу
Львівський Рух у межах підготовки до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії провів контрольний матч проти австрійського Гартберга.
"Жовто-чорні" перемогли австрійську команду з рахунком 2:0, а голами відзначились Ростислав Лях та Остап Притула.
Контрольний матч
14 липня
Рух — Хартберг 2:0
Гол: Лях, 24, Притула, 52
Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Підгурський, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Руніч, Квасниця (Клайвер, 60), Карабін.
Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах Рух поступився азербайджанському Сабаху.