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Рух впевнено переміг Гартберг у спарингу

Денис Шаховець — 20 липня, 18:59
Рух впевнено переміг Гартберг у спарингу

Львівський Рух у межах підготовки до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії провів контрольний матч проти австрійського Гартберга.

"Жовто-чорні" перемогли австрійську команду з рахунком 2:0, а голами відзначились Ростислав Лях та Остап Притула.

Контрольний матч
14 липня

Рух — Хартберг 2:0

Гол: Лях, 24, Притула, 52

Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Підгурський, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Руніч, Квасниця (Клайвер, 60), Карабін.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах Рух поступився азербайджанському Сабаху.

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