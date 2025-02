Останні з нас: Рух креативно анонсував матч з ЛНЗ

Львівський Рух анонсував матч з черкаським ЛНЗ у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги в стилі фільму "The Last of Us".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Попри складну кадрову ситуацію в команді, сьогодні ми зіграємо проти ЛНЗ", – йдеться в повідомленні.

Напередодні львів'яни звернулися до дирекції УПЛ з проханням про перенесення цього поєдинку через те, що в клубі захворіли більш ніж 20 осіб. Черкаський колектив пішов на зустріч та погодився зіграти матч в інший день. Проте ліга відмовила командам у даному проханні.

"The Last of Us" – американський фільм, який показує постапокаліптичні міста, які спустошила пандемія.

Поєдинок відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Перед грою Рух розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи 23 бали після 17 зіграних матчів. ЛНЗ знаходиться на 10 місці в чемпіонаті України, заробивши 19 очок після 17 турів.

У першому колі черкасці впевнено перемогли Рух з рахунком 3:1.