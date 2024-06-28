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Рух визначився з головним тренером другої команди

Микола Дендак — 28 червня, 13:41
Рух визначився з головним тренером другої команди

Головним тренером Руха-2 буде колишній наставник головної команди Іван Федик.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що спеціаліст буде поєднувати тренерську роботу з посадою директора з футболу.

Раніше Федик очолював Рух із червня 2020 року до серпня 2021-го, після чого покинув команду і більше не мав досвіду тренерської діяльності.

Нагадаємо, дубль львівської команди буде виступати в Другій лізі України. Окрім Руха, в цьому дивізіоні виступатимуть ще 5 других команд представників УПЛ.

Чемпіонат України, Друга ліга Рух Іван Федик Рух-2

Рух

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