Рух визначився з головним тренером другої команди

Головним тренером Руха-2 буде колишній наставник головної команди Іван Федик.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що спеціаліст буде поєднувати тренерську роботу з посадою директора з футболу.

Раніше Федик очолював Рух із червня 2020 року до серпня 2021-го, після чого покинув команду і більше не мав досвіду тренерської діяльності.

Нагадаємо, дубль львівської команди буде виступати в Другій лізі України. Окрім Руха, в цьому дивізіоні виступатимуть ще 5 других команд представників УПЛ.