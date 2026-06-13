Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Мілан: відомі умови контракту

Колишній наставник Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім отримав пропозицію очолити Мілан.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, Мілан запропонував португальському тренеру контракт на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

Аморім наразі є основним кандидатом на посаду головного тренера. Він вже провів переговори з італійським клубом минулого тижня, а в суботу, 13 червня, сторони зустрілися знову.

Альтернативним варіантом для Мілана є Маттіас Яйсслі. Також клуб розглядав кандидатуру Олівера Гласнера.

Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.