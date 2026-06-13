Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Мілан: відомі умови контракту

Олексій Мурзак — 13 червня 2026, 20:31
Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Мілан: відомі умови контракту
Рубен Аморім
Getty Images

Колишній наставник Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім отримав пропозицію очолити Мілан.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, Мілан запропонував португальському тренеру контракт на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

Аморім наразі є основним кандидатом на посаду головного тренера. Він вже провів переговори з італійським клубом минулого тижня, а в суботу, 13 червня, сторони зустрілися знову.

Альтернативним варіантом для Мілана є Маттіас Яйсслі. Також клуб розглядав кандидатуру Олівера Гласнера.

Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.

Мілан Рубен Аморім

Мілан

Іменитий німецький фахівець відмовився від роботи в Мілані
Рома націлилась на трансфер лідера збірної США
Легенда Мілана: Якщо Леау піде, ви не втратите Кака чи Шевченка
Мілан проведе переговори з екстренером Манчестер Юнайтед
Колишній спортивний директор Наполі розповів, чому Мілан відмовився від призначення Конте

Останні новини