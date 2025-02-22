Аморім: Манчестер Юнайтед у першому таймі з Евертоном просто не існувало

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 26 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Евертона (2:2)

Слова 40-річного португальця наводить Manchester Evening News.

Манкуніанці знову провалили перший тайм, пропустивши два голи. Проте гра змінилася після перерви, коли гості зуміли зробити камбек та вирвати нічийний результат.

"У першому таймі нас не було. В другому таймі ми робили те ж саме, але з трохи більшою енергією. Я думаю, ви бачили, що це не було різницею в позиції, це було різницею в якості, з якою ми грали. Ми втратили багато м'ячів без будь-якого тиску. У нас є вільні люди, іноді ми не поважаємо позиціонування, і будь-хто, хто трохи спостерігав за грою Евертона на цьому полі, знає, що вони дуже добре грають на других м'ячах, а ці два голи – це другі м'ячі, боротьба в повітрі. Ми не грали в першому таймі. Але добре, що в другому таймі ми грали у тій самій позиції з більшою енергією, якісніше, і саме це робить різницю", – сказав Аморім.

Португальський фахівець відзначив певну тенденцію, за якої його команда провалює перший тайм, після чого вона "починає грати" у таймі №2.

"Якщо ви подивитеся на перші тайми, то побачите, що ми втрачаємо деякі паси, деякі передачі, ми втрачаємо м'яч і маємо перепасовки проти нас. Потрібна впевненість, щоб грати. А потім у другому таймі ми починаємо гру по-іншому, контролюємо гру, пресингуємо суперника, і команда відчуває себе трохи впевненіше. Можливо, тому що їм нічого втрачати, але нам потрібно грати краще, особливо в першому таймі. У першому таймі нас не було".

Після 26 зіграних турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає п'ятнадцяте місце таблиці, маючи 30 очок. Команда Віталія Миколенка в свою чергу випереджає "червоних дияволів" на один бал.

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