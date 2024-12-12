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Це не дуже приємно: Аморім прокоментував звільнення Ешворта з Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 11:26
Це не дуже приємно: Аморім прокоментував звільнення Ешворта з Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Фото Sky

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про звільнення директора команди Дена Ешворта.

Слова португальця наводить ESPN.

"З першого дня у клубі я відчував велику підтримку з боку керівництва і Ден був частиною цього. Але це футбол, інколи таке трапляється.

Це не дуже приємна ситуація, але ми повинні йти своїм шляхом.
Відхід однієї людини нічого не змінює. Головне те, що бачення майбутнього не змінилось", – вважає Аморім.

Зазначимо, що Ешворт залишив свою посаду всього через п'ять місяців після призначення. Ініціатива звільнити фахівця виходила від нового власника клубу сера Джима Реткліффа.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед близький до першого трансферу ери Аморіма.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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