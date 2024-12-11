Перший трансфер Аморіма: Манчестер Юнайтед веде переговори із парагвайським захисником
Дієго Леон
onefootball.com
Манчестер Юнайтед готує перший трансфер за епохи нового головного тренера команди Рубена Аморіма.
Про це повідомляє Talksport.
"Манкуніанці" націлились на 17-річного парагвайського захисника Дієго Леона.
Очікується, що футболіст приєднається до МЮ влітку, коли йому виповниться 18 років.
У поточному сезоні Леон провів 19 матчів за парагвайський Серро Портеньо, в яких забив два голи.
Transfermarkt оцінює гравця в один мільйон доларів.
Раніше у Манчестер Юнайтед визначились зі списком гравців, які мають статус "недоторканих" у клубі.