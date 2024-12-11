Перший трансфер Аморіма: Манчестер Юнайтед веде переговори із парагвайським захисником

Манчестер Юнайтед готує перший трансфер за епохи нового головного тренера команди Рубена Аморіма.

Про це повідомляє Talksport.

"Манкуніанці" націлились на 17-річного парагвайського захисника Дієго Леона.

Очікується, що футболіст приєднається до МЮ влітку, коли йому виповниться 18 років.

У поточному сезоні Леон провів 19 матчів за парагвайський Серро Портеньо, в яких забив два голи.

Transfermarkt оцінює гравця в один мільйон доларів.

Раніше у Манчестер Юнайтед визначились зі списком гравців, які мають статус "недоторканих" у клубі.