Аморім: Гра Манчестер Юнайтед не має нічого спільного із Фергі-тайм
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над Лестером в матчі Кубку Англії.
Слова фахівця наводить сайт "червоних дияволів".
"Ми повинні вірити у перемогу до останньої хвилини, але наша гра немає нічого спільного із Фергі-тайм. Нам потрібно краще грати без м'яча. Ми отримали добрий результат, але гра була не зовсім якісна.
Я не можу зосередитись тільки на Кубку Англії, щоб врятувати сезон. Це не те, яким я бачу Манчестер Юнайтед. Я не думаю про фінал, я живу сьогоденням", – розповів Аморім.
Манчестер Юнайтед став першим учасником 1/8 фіналу Кубку Англії. Всі інші матчі відбудуться протягом наступних чотирьох днів. Пари наступної стадії визначаться шляхом жеребкування.
Раніше підсумки матчу підбив наставник Лестера Руд ван Ністелрой.