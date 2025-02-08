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Аморім: Гра Манчестер Юнайтед не має нічого спільного із Фергі-тайм

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 10:41
Аморім: Гра Манчестер Юнайтед не має нічого спільного із Фергі-тайм
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над Лестером в матчі Кубку Англії.

Слова фахівця наводить сайт "червоних дияволів".

"Ми повинні вірити у перемогу до останньої хвилини, але наша гра немає нічого спільного із Фергі-тайм. Нам потрібно краще грати без м'яча. Ми отримали добрий результат, але гра була не зовсім якісна.

Я не можу зосередитись тільки на Кубку Англії, щоб врятувати сезон. Це не те, яким я бачу Манчестер Юнайтед. Я не думаю про фінал, я живу сьогоденням", – розповів Аморім.

Манчестер Юнайтед став першим учасником 1/8 фіналу Кубку Англії. Всі інші матчі відбудуться протягом наступних чотирьох днів. Пари наступної стадії визначаться шляхом жеребкування.

Раніше підсумки матчу підбив наставник Лестера Руд ван Ністелрой.

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Рубен Аморім

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