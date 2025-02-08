Ван Ністелрой: Ми програли Манчестер Юнайтед в офсайд-тайм

Головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой відреагував на поразку у матчі 4-го раунду Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (1:2).

Цитує тренера ВВС.

"Ми програли не у Фергі-тайм, а в офсайд-тайм. VAR може фіксувати офсайд у кілька сантиметрів чи дюймів, а тут – пів метра, чітка лінія. Важко прийняти такий епізод, адже команда заслуговувала на нічию. Потім був би додатковий час, ми могли залишатися в грі, а там – хто знає, що сталося б.

Ми добре зіграла, з самого початку пресингувала МЮ, впевнено контролювали м'яч та заслужено пішли на перерву, ведучи 1:0. Звісно, знали, що в другому таймі вони будуть тиснути й створювати моменти, але не так уже й багато. Лестер заслужив на овертайм. Такі рішення на нашому рівні важко сприйняти", – сказав ван Ністелрой.