Аморім хоче, щоб Манчестер Юнайтед шукав у Португалії "нових Роналду"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вимагає, щоб клуб переналаштував свою скаутську мережу в його рідній Португалії.
Про це бажання 39-річного португальця повідомляє Mirror.
Аморіма не влаштовує те, що манкуніанці не знаходили справжніх талантів у Португалії з часів Кріштіану Роналду.
Тренер вважає, що клуб втратив багатьох гравців світового класу, які у підсумку опинилися в інших клубах, як Рубен Діаш в Манчестер Сіті та Жоау Невеш в ПСЖ.
Тепер Аморім хоче, щоб скаути Юнайтед частіше звертали увагу на португальський регіон.
Зазначимо, що з моменту призначення Рубена Аморіма головним тренером МЮ, "червоних дияволів" пов'язують з трансферами гравців Спортинга Віктора Дьокереша та Джеовани Кенда.
Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом Іллі Забарного в межах 17 туру Англійської Прем'єр-ліги. Старт поєдинку запланований на 16:00 за київським часом.