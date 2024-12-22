Аморім хоче, щоб Манчестер Юнайтед шукав у Португалії "нових Роналду"

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вимагає, щоб клуб переналаштував свою скаутську мережу в його рідній Португалії.

Про це бажання 39-річного португальця повідомляє Mirror.

Аморіма не влаштовує те, що манкуніанці не знаходили справжніх талантів у Португалії з часів Кріштіану Роналду.

Тренер вважає, що клуб втратив багатьох гравців світового класу, які у підсумку опинилися в інших клубах, як Рубен Діаш в Манчестер Сіті та Жоау Невеш в ПСЖ.

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Тепер Аморім хоче, щоб скаути Юнайтед частіше звертали увагу на португальський регіон.

Зазначимо, що з моменту призначення Рубена Аморіма головним тренером МЮ, "червоних дияволів" пов'язують з трансферами гравців Спортинга Віктора Дьокереша та Джеовани Кенда.

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом Іллі Забарного в межах 17 туру Англійської Прем'єр-ліги. Старт поєдинку запланований на 16:00 за київським часом.