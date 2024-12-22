ФІФА може завадити Манчестер Юнайтед продовжити контракт з Магвайром

Манчестер Юнайтед може зіткнутися з певною проблемою під час продовження контракту з Гаррі Магвайром.

Про це повідомляє The Athletic.

Починаючи з 1 січня, 31-річний англієць може підписати попередній контракт з будь-яким іншим клубом, оскільки його угода з манкуніанцями завершиться наступного літа.

У "червоних дияволів" є опція продовження договору на рік, проте клуб може її втратити, якщо центрбек встигне погодити контракт з іншим колективом.

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Справа ускладниться з юридичної точки зору, якщо Магвайр захоче у статусі вільного агента приєднатися до іншого клубу.

Якщо МЮ спробує активувати свою опцію після того, як футболіст домовиться з іншою командою, то в ситуацію може втрутитися ФІФА. Як правило, керівний орган світового футболу в таких суперечках стає на бік гравців.

Хоча до цього може й не дійти. Нещодавно Магвайр підтвердив "позитивні переговори" з Юнайтед.

Це може змінитися, якщо у справу втрутиться Наполі. "Партенопейцям" приписують інтерес до гравця, особливо після вдалого трансферу Скотта МакТомінея минулого літа. Фенербахче Жозе Моурінью також зацікавлений у захиснику.

Цього сезону Гаррі Магвайр зіграв у 13 матчах в усіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та чотирма жовтими картками.

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом Іллі Забарного у межах АПЛ. Ця гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.