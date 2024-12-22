Забарний VS МЮ, Евертон Миколенка прийме Челсі: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 15 грудня, відбудуться п'ять матчів 17-го тур Англійської Прем'єр-ліги.

На "Олд Траффорді" Манчестер Юнайтед прийме Борнмут Іллі Забарного. Евертон Віталія Миколенка на власному полі спробує зупинити Челсі. Команда Марески має серію з восьми перемог поспіль.

Також о 16:00 стартують поєдинки Лестер – Вулвергемптоном та Фулгем – Саутгемптон.

Закриватиме ігровий день зустріч в Лондоні між Тоттенгемом та Ліверпулем.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

17 тур, 22 грудня

16:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут

16:00 Евертон – Челсі

16:00 Лестер - Вулвергемптон

16:00 Фулгем - Саутгемптон

18:30 Тоттенгем – Ліверпуль

Нагадаємо, вчора Манчестер Сіті зазнав поразки від Астон Вілли, а лондонський Арсенал розгромив Кристал Пелес.