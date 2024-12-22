Забарний VS МЮ, Евертон Миколенка прийме Челсі: розклад матчів АПЛ
Сьогодні, 15 грудня, відбудуться п'ять матчів 17-го тур Англійської Прем'єр-ліги.
На "Олд Траффорді" Манчестер Юнайтед прийме Борнмут Іллі Забарного. Евертон Віталія Миколенка на власному полі спробує зупинити Челсі. Команда Марески має серію з восьми перемог поспіль.
Також о 16:00 стартують поєдинки Лестер – Вулвергемптоном та Фулгем – Саутгемптон.
Закриватиме ігровий день зустріч в Лондоні між Тоттенгемом та Ліверпулем.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
17 тур, 22 грудня
16:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут
16:00 Евертон – Челсі
16:00 Лестер - Вулвергемптон
16:00 Фулгем - Саутгемптон
18:30 Тоттенгем – Ліверпуль
Нагадаємо, вчора Манчестер Сіті зазнав поразки від Астон Вілли, а лондонський Арсенал розгромив Кристал Пелес.