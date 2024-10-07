Рубчинський розповів, як Динамо може зупинити Довбика в матчі Ліги Європи

Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський розповів, що кияни зможуть зупинити Артема Довбика в матчі Ліги Європи, якщо гратимуть проти нього агресивніше.

Його слова передає Sportarena.

"Ми не встигаємо за темпом, граючи з командам із топ-5 ліг європейського футболу. Інтенсивність матчів у Європі зовсім інша. У чемпіонаті України зовсім інший рівень футболу, у нас багато команд грають суворо від оборони. У єврокубках наші суперники постійно грають в атаку, багато пресингують.

Проте ці ігри, з Лаціо та Гоффенгаймом, підуть нам на користь, ми ще краще гратимемо. Як зупинити Артема Довбика у матчі проти Роми? Буде важко нашим захисникам у цій грі. Але і його можна зупинити, якщо гратимемо з ним агресивніше", – сказав Рубчинський.

Поєдинок між Динамо та Ромою відбудеться 24 жовтня у межах 3 туру ЛЄ. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, після стартових 2 турів кияни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, не маючи у своєму активі жодного очка. Кияни досі не змогли відзначитися бодай 1 голом.