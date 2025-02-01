Колишній президент федерації футболу Іспанії постане перед судом через поцілунок футболістки
Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес постане перед судом через поцілунок гравчині "Фурії рохи" Дженніфер Ермосо.
Про це повідомляє ESPN.
Колишнього функціонера звинувачують у сексуальному насильстві над футболісткою. Сам Рубіалес не вважає себе винним та все відкидає.
Нагадаємо, Луїс поцілував Дженні Ермосо у губи на церемонії нагородження після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу 2023 року в Сіднеї.
Після цього колишнього віцепрезидента УЄФА звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.
Ермосо заявила, що цей поцілунок був проти волі та принизив її. Рубіалес наголошує, що все відбулось цілком природним шляхом.
Наряду з ексфункціонером, перед судом постануть колишній тренер жіночої збірної Іспанії Хорхе Вільда та низка співробітників RFEF за підозрою у тиску на Ермосо.
Зі підсумками скандалу Рубіалес заявив, що став жертвою "брехливих феміністок", а мати Луїса оголосила голодування, яке припинила після зменшення тиску на свого сина у ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Лаціо звільнив одного зі своїх співробітників через фотографії статевих органів у його соцмережах.