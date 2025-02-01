Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній президент федерації футболу Іспанії постане перед судом через поцілунок футболістки

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 09:58
Луїс Рубіалес постане перед судом через поцілунок футболістки
Луїс Рубіалес
Getty images

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес постане перед судом через поцілунок гравчині "Фурії рохи" Дженніфер Ермосо.

Про це повідомляє ESPN.

Колишнього функціонера звинувачують у сексуальному насильстві над футболісткою. Сам Рубіалес не вважає себе винним та все відкидає.

Нагадаємо, Луїс поцілував Дженні Ермосо у губи на церемонії нагородження після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу 2023 року в Сіднеї.

Після цього колишнього віцепрезидента УЄФА звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.

Ермосо заявила, що цей поцілунок був проти волі та принизив її. Рубіалес наголошує, що все відбулось цілком природним шляхом.

Наряду з ексфункціонером, перед судом постануть колишній тренер жіночої збірної Іспанії Хорхе Вільда та низка співробітників RFEF за підозрою у тиску на Ермосо.

Зі підсумками скандалу Рубіалес заявив, що став жертвою "брехливих феміністок", а мати Луїса оголосила голодування, яке припинила після зменшення тиску на свого сина у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Лаціо звільнив одного зі своїх співробітників через фотографії статевих органів у його соцмережах.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Луїс Рубіалес Дженніфер Ермосо

Луїс Рубіалес

Секс-скандали у футболі: шведські "пригоди" Мбаппе, зашквар Відаля та гарячі покоївки для данців
Ряд функціонерів постануть перед судом через сексуальне насилля — джерело
Ексочільника Федерації футболу Іспанії можуть посадити через поцілунок
ФІФА відсторонила Рубіалеса від футболу на 3 роки
Федерація футболу Іспанії оголосила про відставку Рубіалеса

Останні новини