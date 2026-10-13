Сабах та Славія встановили статистичний рекорд ЛЧ за часом до першого удару

У матчі другого туру основного етапу між азербайджанським Сабах Баку та чеською Славією Прага був зафіксований найбільший з сезону-2003/04 (відтоді почали рахувати подібну статистику) відрізок часу перед тим, як команди завдали першого удару.

Про це повідомляє OptaJoe.

Як зазначається, першого удару команди завдали на 35-й хвилині. Варто зазначити, що цей рекорд міг бути й не встановлений, якби арбітр матчу Себастіан Гішамер зарахував гол колишнього легіонера київського Динамо Кахіма Перріса на 17-й хвилині, проте це взяття воріт скасували через офсайд.

Додамо, що поєдинок завершився першою для Сабаха перемогою в основному етапі Ліги чемпіонів (2:0). Український голкіпер Славії Назар Домчак провів весь поєдинок на лаві запасних..