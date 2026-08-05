Затверджено дати та час матчів кваліфікаційного етапу Кубку України

Організатори Кубку України з футболу затвердили розклад матчів кваліфікаційного етапу сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Цей раунд триватиме з 8 по 12 серпня. Його відкриє протистояння Чайки та Калинівки.

08.08.2026 (субота)

14:00 Чайка – Калинівка

16:00 Новий Розділ – Миколаїв

09.08.2026 (неділя)

12:00 Дружба-Козаки – VIVAD

14:00 Колос (Полонне) – Новожуків

14:00 Ukrainian Team – Решетилівка

15:00 IRON – Базис

16:00 Покуття – Довбуш

11.08.2026 (вівторок)

14:00 Інгул – Пальміра

12.08.2026 (середа)

16:00 Агрон – Луцьксантехмонтаж №536

Зазначимо, що переможці пар опиняться в 1/32 фіналу. Чинним володарем Кубку України є київське Динамо, яке минулого сезону у фіналі переграло Чернігів.