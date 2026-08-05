Затверджено дати та час матчів кваліфікаційного етапу Кубку України
Організатори Кубку України з футболу затвердили розклад матчів кваліфікаційного етапу сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Цей раунд триватиме з 8 по 12 серпня. Його відкриє протистояння Чайки та Калинівки.
08.08.2026 (субота)
- 14:00 Чайка – Калинівка
- 16:00 Новий Розділ – Миколаїв
09.08.2026 (неділя)
- 12:00 Дружба-Козаки – VIVAD
- 14:00 Колос (Полонне) – Новожуків
- 14:00 Ukrainian Team – Решетилівка
- 15:00 IRON – Базис
- 16:00 Покуття – Довбуш
11.08.2026 (вівторок)
- 14:00 Інгул – Пальміра
12.08.2026 (середа)
- 16:00 Агрон – Луцьксантехмонтаж №536
Зазначимо, що переможці пар опиняться в 1/32 фіналу. Чинним володарем Кубку України є київське Динамо, яке минулого сезону у фіналі переграло Чернігів.