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Карпати приймуть Оболонь, Буковина зустрінеться з Нивою: результати жеребкування Кубку України

Олександр Булава — 31 липня 2026, 16:22
Карпати приймуть Оболонь, Буковина зустрінеться з Нивою: результати жеребкування Кубку України

У п'ятницю, 31 липня, відбулося жеребкування кваліфікаційно раунду та 1/32 фіналу Кубку України з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

 Базові дати попереднього раунду 9-11 серпня, 1/32 фіналу – 21-23 серпня.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду

Результати жеребкування 1/32 фіналу

Чотири українські представники в єврокубках-2026/2027, Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир" та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу в турнірі зі стадії 1/16 фіналу.

Кубок України з футболу

Кубок України з футболу

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