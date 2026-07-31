Карпати приймуть Оболонь, Буковина зустрінеться з Нивою: результати жеребкування Кубку України

У п'ятницю, 31 липня, відбулося жеребкування кваліфікаційно раунду та 1/32 фіналу Кубку України з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Базові дати попереднього раунду 9-11 серпня, 1/32 фіналу – 21-23 серпня.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду



Результати жеребкування 1/32 фіналу

Чотири українські представники в єврокубках-2026/2027, Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир" та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу в турнірі зі стадії 1/16 фіналу.