Грузія прийме Іспанію, Швейцарія зустрінеться зі Швецією у кваліфікації ЧС-2026
Сьогодні, 15 листопада, розпочинається черговий раунд відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.
Кваліфікація ЧС-2026
15 листопада
Група J
16:00 Казахстан – Бельгія
19:00 Ліхтенштейн – Уельс
Група Е
19:00 Туреччина – Болгарія
19:00 Грузія – Іспанія
Група Н
19:00 Кіпр – Австрія
21:45 Боснія і Герцеговина – Румунія
Група С
21:45 Данія – Білорусь
21:45 Греція – Шотландія
Група В
21:45 Швейцарія – Швеція
21:45 Словенія – Косово
Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.
Напередодні збірна України розгромно поступилися Франції та опустилась на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату світу.