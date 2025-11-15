Грузія прийме Іспанію, Швейцарія зустрінеться зі Швецією у кваліфікації ЧС-2026

Сьогодні, 15 листопада, розпочинається черговий раунд відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Кваліфікація ЧС-2026

15 листопада

Група J

16:00 Казахстан – Бельгія

19:00 Ліхтенштейн – Уельс

Група Е

19:00 Туреччина – Болгарія

19:00 Грузія – Іспанія

Група Н

19:00 Кіпр – Австрія

21:45 Боснія і Герцеговина – Румунія

Група С

21:45 Данія – Білорусь

21:45 Греція – Шотландія

Група В

21:45 Швейцарія – Швеція

21:45 Словенія – Косово

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.

Напередодні збірна України розгромно поступилися Франції та опустилась на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату світу.