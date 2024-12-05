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Шахтар прийме Ворсклу в матчі-відкритті 16 туру УПЛ

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 09:49
Шахтар прийме Ворсклу в матчі-відкритті 16 туру УПЛ
facebook.com/fcshakhtar

Сьогодні, 4 грудня, відбудеться стартовий матч 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Донецький Шахтар прийме полтавську Ворсклу.

Поєдинок відбудеться у четвер, 5 грудня, на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що у першому колі Шахтар із дублем Матвієнка у Полтаві просто "знищив" тоді ще команду Сергія Долганського.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
16 тур, 5 грудня

18:00 Шахтар – Ворскла

У попередньому турі полтавці сенсаційно програли Інгульцю, а підопічні Маріно Пушича також неочікувано втратили очки у грі з Рухом.

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