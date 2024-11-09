ЛНЗ прийме Оболонь, Олександрія зіграє з Карпатами, Колос проти Кривбаса: розклад матчів УПЛ

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться три матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ вдома прийме Оболонь та спробує продовжити домашню безпрограшну серію до 5 матчів поспіль.

У центральному поєдинку ігрового дня Олександрія зустрінеться з Карпатами. Команді Руслана Ротаня обов’язково має перемагати, якщо вона хоче втримати не верхівці турнірної таблиці.

Колос зіграє проти Кривбаса, який не програє вже три матчі поспіль та прагне за підсімками туру ще скоротити відставання відставання від четвертого Полісся до мінімуму.

Розклад матчів УПЛ на 9 листопада

13:00 ЛНЗ – Оболонь

15:30 Олександрія – Карпати

18:00 Колос – Кривбас

Нагадаємо, напередодні Ворскла на виїзді дотиснула Чорноморець і перервала свою 9-матчвеву безвиграшну серію, яка тривала з кінця серпня.