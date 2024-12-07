Карпати приймуть Верес, Кривбас зіграє з Чорноморцем у 16 турі УПЛ

Сьогодні, 7 грудня, відбудуться 3 матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Зокрема, Лівий берег прийматиме ЛНЗ Черкаси. Криворізький Кривбас зустрінеться з Чорноморцем, а Карпати зустрінуться з рівненським Вересом у Львові.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

16 тур, 7 грудня

13:00 Лівий берег – ЛНЗ Черкаси

15:30 Чорноморець – Кривбас

18:00 Карпати – Верес

Напередодні Динамо та Олександрія не визначили сильнішого у перенесеному матчі.