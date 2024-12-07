Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати приймуть Верес, Кривбас зіграє з Чорноморцем у 16 турі УПЛ

Станіслав Лисак — 7 грудня 2024, 07:13
Карпати приймуть Верес, Кривбас зіграє з Чорноморцем у 16 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 7 грудня, відбудуться 3 матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Зокрема, Лівий берег прийматиме ЛНЗ Черкаси. Криворізький Кривбас зустрінеться з Чорноморцем, а Карпати зустрінуться з рівненським Вересом у Львові.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
16 тур, 7 грудня

13:00 Лівий берег – ЛНЗ Черкаси

15:30 Чорноморець – Кривбас

18:00 Карпати – Верес

Напередодні Динамо та Олександрія не визначили сильнішого у перенесеному матчі.

Верес Карпати Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чемпіонат України, УПЛ

Лідер Полісся зацікавив європейський клуб
Маркевич назвав найкращого гравця листопада в УПЛ
Калюжний відреагував на інформацію про відсторонення від головної команди Олександрії
Визначилися найкращий гравець і тренер листопада в УПЛ
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1 туру, який догравався у грудні

Останні новини