Я не буду розігрувати спектакль: 18-річний Попов відповів, чи є в нього думки про зміну громадянства

18-річний український нападник Емполі Богдан Попов заявив, що в нього немає жодних думок про зміну громадянства та виступи за збірну Італії.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

" Я українець і завжди почував себе українцем. Ба більше, зараз під час війни, я пишаюсь цим. Я вже казав що хочу стати гравцем основного складу головної збірної, але розумію що до цього треба прийти", – сказав Попов.

Також нападник додав, що він незадоволений тією кількістю ігрового часу, яку отримав у складі молодіжної збірної України на останньому зборі.

"Що стосується молодіжної збірної, то я не задоволений тим ігровим часом, який я отримав і вважаю, що маю на це право. Розумію, що рішення ухвалює тренер і я це приймаю. Але я теж маю право на свою думку і на прийняття рішення. Можливо не треба втрачати час. Про це я вже мав бесіду з моїм менеджером Андрієм Головашем. Але у жодному разі я не стану порушувати питання, розігрувати спектакль про зміну громадянства. В мене достатньо сил, щоб розв'язати цю проблему на футбольному полі. Сьогодні один тренер, завтра інший. Тим більше що я ще можу грати за збірну до 19 років, де в мене склались дуже хороші відносини з тренерським складом".

Повне інтерв'ю Попова вийде на Чемпіоні вже завтра, 27 жовтня, о 19:00.

Богдан Попов розпочинав свою футбольну кар’єру в академії київського Динамо. У 2023 році приєднався до Емполі. В поточному сезоні українець забив 4 голи за свою команду. Раніше Попов продовжив контракт з Емполі до літа 2028 року.