Парма та Ювентус влаштували гольову феєрію, Інтер у більшості розгромив Емполі в 10 турі Серії А

У середу, 30 жовтня, відбулися матчі 10 туру чемпіонату Італії сезону-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон Серії А Інтер у більшості розгромив Емполі. Команда отримала вилучення ще у середині першого тайму. Також новачок ліги Парма влаштувала гольову феєрію в матчі з Ювентусом. Поєдинок завершився із рахунком 2:2.

В решті матчів ігрового дня Аталанта впевнено розібралася з Монцою, а Венеція створила шалений камбек та в більшості вирвала перемогу над Удінезе.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 30 жовтня

Венеція – Удінезе 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Ловрич 19, 0:2 – Браво 25, 1:2 – Пох'янпало (пен.) 41, 2:2 – Ніколуссі 56, 3:2 – Пох'янпало 86

Вилучення: ... – Туре 53

Емполі – Інтер 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Фраттезі 50, 0:2 – Фраттезі 67, 0:3 – Мартінес 79

Вилучення: Гоглічідзе 31 – ...

Аталанта – Монца 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Самарджич 70, 2:0 – Джапакоста 89

Ювентус – Парма 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Прато 3, 1:1 – Маккенні 31, 1:2 – Зом 38, 2:2 – Веа 49

Нагадаємо, напередодні Наполі здолав Мілан, а Верона вдев'ятьох програла Лечче в 10 турі Серії А.