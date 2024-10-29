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Малиновський уже почав відновлення після страшної травми

Ігор Чернявський — 29 жовтня, 17:00
Малиновський уже почав відновлення після страшної травми

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський почав процес відновлення після моторошної травми гомілкостопа.

У своєму Instagram 31-річний хавбек поділився світлиною з тренажерного залу.

Instagram Руслана Малиновського

Нагадаємо, Малиновський травмувався 21 вересян в матчі з Венецією. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.

Наступного дня півзахисник успішно переніс операцію. За прогнозами спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, Малиновський зможе повернутися на поле ближче до кінця 2024 року.

Дженоа Збірна України з футболу травма Руслан Малиновський

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