Кремінь прийме МФК Металург у 10 турі Першої ліги
Сьогодні, 30 жовтня, у межах перенесеного матчу 10 туру Першої ліги України Кремінь прийматиме МФК Металург.
Поєдинок відбудеться на "Кремінь-Арені" імені Олега Бабаєва. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
30 жовтня, 10 тур
12:00. Вікторія – СК Полтава
Напередодні Івано-Франківське Прикарпаття вдома обіграло хмельницьке Поділля, а тернопільська Нива та ужгородський Минай розписали результативну нічию.