Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кремінь прийме МФК Металург у 10 турі Першої ліги

Станіслав Лисак — 30 жовтня, 09:23
Кремінь прийме МФК Металург у 10 турі Першої ліги

Сьогодні, 30 жовтня, у межах перенесеного матчу 10 туру Першої ліги України Кремінь прийматиме МФК Металург.

Поєдинок відбудеться на "Кремінь-Арені" імені Олега Бабаєва. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
30 жовтня, 10 тур

12:00. Вікторія – СК Полтава

Напередодні Івано-Франківське Прикарпаття вдома обіграло хмельницьке Поділля, а тернопільська Нива та ужгородський Минай розписали результативну нічию.

Кремінь МФК Металург Чемпіонат України, Перша ліга

Кремінь

СК Полтава здолала Вікторію, Кудрівка в меншості перемогла Кремінь в 14 турі Першої ліги
Металург зіграє з Маріуполем, Вікторія прийме СК Полтаву в 14 турі Першої ліги
Кудрівка здолала МФК Металург, Діназ розбив Полтаву у 12 турі Першої ліги
СК Полтава у гостях зіграє проти Діназа, Кудрівка – з МФК Металург у 12 турі Першої ліги
Матч між Кременем та Металургом скасували через довготривалу повітряну тривогу

Останні новини