Прикарпаття здолало Поділля в 14 турі Першої ліги

Сьогодні, 27 жовтня, в межах 14 туру чемпіонату Першої ліги відбулося два матчі.

Івано-Франківське Прикарпаття вдома приймало хмельницьке Поділля. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.

Хмельничани з перших хвилин матчу діяли другим номером та поступалися прикарпатцям у кількості моментів, тому вже на 36 хвилині Олег Кос прострілив у ворота гостів. На 58 хвилині Василь Цюцюра подвоїв перевагу господарів, та встановив остаточний рахунок у матчі.

У другому поєдинку дня тернопільська Нива та ужгородський Минай розписали результативну нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

27 жовтня, 14 тур

Прикарпаття – Поділля 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Кос, 2:0 – 58 Цюцюра.

Нива Т. – Минай

Голи: 0:1 – 13 Вишневський (пен), 1:1 – 77 Різник.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Поділля залишив головний тренер Віталій Костишин.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 на виїзді здобув перемогу над Діназом, а Буковина в Чернівцях не змогла обіграти Епіцентр, граючи з 48-ї хвилини у меншості.