Прикарпаття здолало Поділля в 14 турі Першої ліги
Сьогодні, 27 жовтня, в межах 14 туру чемпіонату Першої ліги відбулося два матчі.
Івано-Франківське Прикарпаття вдома приймало хмельницьке Поділля. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.
Хмельничани з перших хвилин матчу діяли другим номером та поступалися прикарпатцям у кількості моментів, тому вже на 36 хвилині Олег Кос прострілив у ворота гостів. На 58 хвилині Василь Цюцюра подвоїв перевагу господарів, та встановив остаточний рахунок у матчі.
У другому поєдинку дня тернопільська Нива та ужгородський Минай розписали результативну нічию.
Прикарпаття – Поділля 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Кос, 2:0 – 58 Цюцюра.
Нива Т. – Минай
Голи: 0:1 – 13 Вишневський (пен), 1:1 – 77 Різник.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Поділля залишив головний тренер Віталій Костишин.
Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 на виїзді здобув перемогу над Діназом, а Буковина в Чернівцях не змогла обіграти Епіцентр, граючи з 48-ї хвилини у меншості.