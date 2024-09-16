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Полтава прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Вікторією, ЮКСА — Вишгород: трансляції матчів Першої ліги

Ігор Чернявський — 16 вересня, 10:25
Полтава прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Вікторією, ЮКСА — Вишгород: трансляції матчів Першої ліги

У понеділок, 16 вересня, відбудуться 5 матчів 7-го туру Першої ліги-2024/25.

Зокрема, лідер групи B Полтава в регіональному дербі прийме Кремінь, який посідає останнє місце. Також Металіст 1925, який у попередньому турі здобув першу перемогу в сезоні, зустрінеться із сумською Вікторією.

Перша ліга
7 тур, 16 вересня

12:00 ЮКСА – Діназ

13:00 Епіцентр – Прикарпаття

14:00 ФСК Маріуполь – Кудрівка

14:30 СК Полтава – Кремінь

15:00 Металіст 1925 – Вікторія

Нагадаємо, напередодні Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.

Вікторія Діназ Епіцентр Кремінь Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття СК Полтава ФСК Маріуполь ФК ЮКСА Кудрівка-Нива

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