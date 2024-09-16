Полтава прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Вікторією, ЮКСА — Вишгород: трансляції матчів Першої ліги
У понеділок, 16 вересня, відбудуться 5 матчів 7-го туру Першої ліги-2024/25.
Зокрема, лідер групи B Полтава в регіональному дербі прийме Кремінь, який посідає останнє місце. Також Металіст 1925, який у попередньому турі здобув першу перемогу в сезоні, зустрінеться із сумською Вікторією.
Перша ліга
7 тур, 16 вересня
12:00 ЮКСА – Діназ
13:00 Епіцентр – Прикарпаття
14:00 ФСК Маріуполь – Кудрівка
14:30 СК Полтава – Кремінь
15:00 Металіст 1925 – Вікторія
Нагадаємо, напередодні Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.