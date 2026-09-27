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Металіст переграв ФК Чернігів у 9-му турі Першої ліги

Микола Літвінов — 27 вересня 2026, 13:55
Металіст переграв ФК Чернігів у 9-му турі Першої ліги

У неділю, 27 вересня, відбулася низка матчів дев'ятого туру Першої ліги сезону-2026/27.

Розпочала ігровий день перемога харківського Металіста над ФК Чернігів. Долю поєдинку вирішив курйозний автогол Галстяна на 76-й хвилині.

Центральний оборонець перехопив навіс суперника у власному карному майданчику, проте не зміг обробити м'яч, й у підсумку він відскочив у ворота Татяренка. А під завісу зустрічі відзначився голом з гри ще й Приходько.

Зауважимо, що напередодні домашня арена Металіста зазнала ушкоджень внаслідок російського обстрілу.

Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 27 вересня

Металіст – Чернігів – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 76 Галстян (автогол), 2:0 – 90+2 Приходько

Також сьогодні відбудуться ще дві зустрічі туру. О 14:00 за київським часом розпочнеться матч Олександрія – Фенікс-Маріуполь. Пізніше, о 15:30, стартує гра Нива Тернопіль – Агробізнес.

Нагадаємо, що у стартових матчах 9-го туру СК Полтава поступився Куликів-Білці, а Вікторія та ЮКСА зіграли внічию. 

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