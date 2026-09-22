ЮКСА підтвердив звільнення головного тренера

Футбольний клуб ЮКСА оголосив про відхід з посади головного тренера Андерсона Рібейро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини такого рішення столичного колективу не вказуються.

"Для нас Андерсон Рібейро був значно більшим, ніж просто наставник команди. Він став частиною нашої історії. Частиною роздягальні, наших перемог, складних моментів, емоцій і тих днів, які назавжди залишаться в пам'яті клубу. Він приходив не просто виконувати свою роботу — він віддавав команді себе, свою енергію, характер і серце. Ви – частина нашої родини. Завжди були і завжди будете. Ми не хочемо говорити "до побачення" лише кількома офіційними словами. Ми хочемо сказати — дякуємо, Андерсоне", – йдеться в повідомленні.

45-річний бразилець очолив ЮКСА влітку 2025 року. Після восьми турів поточного сезону команда набрала дев'ять очок і посідає десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, що на одному з нещодавніх тренувань ЮКСА між Рібейро та агентом Пабло Буено, якого називають тіньовим керівником клубу, стався словесний конфлікт. Ситуація ледь не переросла у фізичне протистояння – розбороняти тренера та Буено довелося футболістам.

Саме цей інцидент став причиною розставання з фахівцем.

Раніше повідомлялося, що новим наставником ЮКСА має стати Микола Цимбал, який уже працював із клубом у дебютному у професійній історії клубу сезоні-2023/24. Саме він вивів "хрестоносців" у Першу лігу.