Агробізнес обіграв Ниву, Металіст програв Буковині у матчі 7 туру Першої ліги

15 вересня відбулися два матчі Першої ліги сезону 2024/25.

Металіст на стадіоні "Авангард" в Ужгороді приймав Буковину. Єдиний гол у матчі на 44 хвилині забив Віталій Кольцов, який реалізував пенальті.

Нива Тернопіль та Агробізнес влаштували у другому таймі "перестрілку". Гості здобули перемогу, забивши два вирішальні голи у кінцівці матчу.

Чемпіонат України – Перша ліга

7 тур, 15 вересня

Металіст – Буковина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кольцов (44, пен)

Нива Тернопіль – Агробізнес 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 – Голодей (56), 1:1 – Кузьмін (63), 2:1 – Козак (69), 2:2 – Войтиховський (83), 2:3 – Толочко (89)

Нагадаємо, напередодні сумська Вікторія здобула розгромну перемогу над ФСК Маріуполем, ЮКСА не залишила шансів Кременю з Кременчука, а Металіст 1925 здобув свою першу перемогу у виїзному матчі проти запорізького Металурга.

Наразі в таблиці чемпіонату лідирує Агробізнес – в активі команди 18 очок після серії із шести перемог. Напередодні наставник клубу Олександр Чижевський розповів, що комунікація з президентом колективу відбувається в телефонному форматі, адже він перебуває на фронті.