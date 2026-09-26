Інгулець обіграв Прикарпаття у 9 турі Першої ліги

У суботу, 26 вересня, стартував дев'ятий тур Першої ліги сезону-2026/27. У стартовому матчі Інгулець вдома обіграв Прикарпаття. Ця допомога допомогла господарям набрати 14 очок і наздогнати Прикарпаття в турнірній таблиці: тепер вони ділять 4-6 місця з Куликів-Білкою.

Чемпіонат України – Перша ліги

9 тур, 26 вересня

Інгулець – Прикарпаття – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Малиш, 2:0 – 58 Жадан, 2:1 – 83 Рунич

Також у суботу, 26 вересня, відбудуться ще три матчі в рамках 9 туру Першої ліги:

13:00 ЮКСА – Вікторія (призупинено)

14:00 Пробій Городенка – Локомотив

15:30 Куликів-Білка – СК Полтава

Ще чотири матчу 9 туру Першої ліги-2026/27 відбудуться в неділю, 27 вересня.

Раніше в восьмому турі тернопільська Нива на виїзді обіграла Вікторію.