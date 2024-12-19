Олександрія підписала албанського вінгера

Албанський вінгер клубу Партизані Теді Цара став гравцем Олександрії.

Про це в інтерв'ю клубному YouTube-каналу повідомив спортивний директор команди Іван Телько.

"Анонс на правах реклами: у нас вже є перше підписання. Це досить, на нашу думку, кваліфікований вінгер з Албанії з команди Партизані – Теді Цара.



Це наше перше підписання, наш новий виконавець. Ми раді його вітати і заочно бажаємо йому показати найкращий результат. Це вже, можна сказати, офіційна заява. Він уже наш новачок", – повідомив Телько.