Олександрія підписала албанського вінгера
Албанський вінгер клубу Партизані Теді Цара став гравцем Олександрії.
Про це в інтерв'ю клубному YouTube-каналу повідомив спортивний директор команди Іван Телько.
"Анонс на правах реклами: у нас вже є перше підписання. Це досить, на нашу думку, кваліфікований вінгер з Албанії з команди Партизані – Теді Цара.
Це наше перше підписання, наш новий виконавець. Ми раді його вітати і заочно бажаємо йому показати найкращий результат. Це вже, можна сказати, офіційна заява. Він уже наш новачок", – повідомив Телько.
14 грудня Олександрія вдома зіграла внічию з ЛНЗ в межах 17 туру УПЛ. Команда Руслая Ротаня пішла на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі.