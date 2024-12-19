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Олександрія підписала албанського вінгера

Олексій Мурзак — 19 грудня 2024, 16:37
Олександрія підписала албанського вінгера

Албанський вінгер клубу Партизані Теді Цара став гравцем Олександрії.

Про це в інтерв'ю клубному YouTube-каналу повідомив спортивний директор команди Іван Телько.

"Анонс на правах реклами: у нас вже є перше підписання. Це досить, на нашу думку, кваліфікований вінгер з Албанії з команди Партизані – Теді Цара.

Це наше перше підписання, наш новий виконавець. Ми раді його вітати і заочно бажаємо йому показати найкращий результат. Це вже, можна сказати, офіційна заява. Він уже наш новачок", – повідомив Телько.

14 грудня Олександрія вдома зіграла внічию з ЛНЗ в межах 17 туру УПЛ. Команда Руслая Ротаня пішла на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі.

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