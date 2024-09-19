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Аталанта зіграє проти Арсенала Зінченка, Атлетико зустрінеться з Лейпцигом у Лізі чемпіонів

Володимир Кук — 19 вересня, 06:55
Аталанта зіграє проти Арсенала Зінченка, Атлетико зустрінеться з Лейпцигом у Лізі чемпіонів
Ліга Чемпіонів

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться 6 матчів основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Аталанта у домашньому матчі зіграє проти Арсенала Олександра Зінченка. Атлетико вдома зустрінеться з РБ Лейпцигом. Також Бенфіка Анатолія Трубіна протистоятиме Црвеній Звезді.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
1 тур, 19 вересня

19:45. Феєнорд – Баєр Леверкузен

19:45. Црвена Звезда – Бенфіка

22:00. Аталанта – Арсенал

22:00. Атлетико – РБ Лейпциг

22:00. Брест – Штурм Грац

22:00. Монако – Барселона

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Напередодні донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю, а Жирона Віктора Циганкова втратили очки на останніх хвилинах матчу.

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