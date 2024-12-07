Жирона Циганкова прийме Реал Луніна, Барселона зіграє з Бетісом у 16 турі Ла Ліги

У суботу, 7 грудня, відбудуться ігри 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

У центральному поєдинку дня Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийматиме мадридський Реал Андрія Луніна. Як заявив напередодні головний тренер жиронців Мічел Санчес, вінгер збірної України зіграти в цьому матчі не зможе.

Також лідер чемпіонату Барселона, завітає в гості до Бетіса.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

15 тур, 7 грудня

15:00 Лас-Пальмас – Вальядолід

17:15 Бетіс – Барселона

19:30 Валенсія – Райо Вальєкано

22:00 Жирона – Реал Мадрид

Напередодні Сельта перемогла Мальорку в матчі-відкритті 16 туру іспанської Ла Ліги.