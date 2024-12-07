Жирона Циганкова прийме Реал Луніна, Барселона зіграє з Бетісом у 16 турі Ла Ліги
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У суботу, 7 грудня, відбудуться ігри 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.
У центральному поєдинку дня Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийматиме мадридський Реал Андрія Луніна. Як заявив напередодні головний тренер жиронців Мічел Санчес, вінгер збірної України зіграти в цьому матчі не зможе.
Також лідер чемпіонату Барселона, завітає в гості до Бетіса.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
15 тур, 7 грудня
- 15:00 Лас-Пальмас – Вальядолід
- 17:15 Бетіс – Барселона
- 19:30 Валенсія – Райо Вальєкано
- 22:00 Жирона – Реал Мадрид
Напередодні Сельта перемогла Мальорку в матчі-відкритті 16 туру іспанської Ла Ліги.