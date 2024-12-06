Сельта впевнено перемогла Мальорку в 16 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 6 грудня, Сельта перемогла Мальорку в матчі-відкритті 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Господарі поля забили по голу в кожному з таймів, а за 12 хвилин до завершення поєдинку Мальрока грала в меншості через вилучення Райльо. У підсумку Сельта комфортно довела справу до перемоги, яка дозволила команді набрати 21 очко та піднятися на 10 сходинку турнірної таблиці. Мальорка, попри поразку, залишилася 6-ю (24 бали).

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

16 тур, 6 грудня

Сельта – Мальорка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Альварес, 2:0 – 82 Аспас

У минулому турі Сельта програла Еспаньйолу, а Мальорка розгромно програла Барселоні.