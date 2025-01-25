Атлетик прийме Вільярреал, Реал Мадрид зіграє проти Вальядоліда у 21 турі Ла Ліги

У суботу, 25 січня, відбудеться чотири поєдинки у межах 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

У центральному матчі дня мадридський Атлетико прийме Вільярреал. "Матрацники" після поразки від Леганеса (0:1) втратили лідерство у чемпіонаті, наразі в їх активі 44 бали та друге місце у турнірній таблиці. Вільярреал йде п'ятим з 33 очками.

Вальядолід вдома зіграє проти мадридського Реала, який наразі йде першим у турнірній таблиці.

Розклад 21 туру Ла Ліги

15:00 Мальорка – Бетіс

17:15 Атлетико – Вільярреал

19:30 Севілья – Еспаньйол

22:00 Вальядолід – Реал Мадрид

Нагадаємо, тур розпочався матчем між Лас-Пальмасом та Осасуною. Команди не змогли виявити переможця, зустріч завершилась внічию (1:1). Від поразки Осасуну врятував гол Аднана Янузая.