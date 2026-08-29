Леванте розгромив Бетіс, Реал Сосьєдад обіграв Еспаньол у 3 турі Ла Ліги

У суботу, 29 серпня, відбувся ряд матчів у рамках третього туру Ла Ліги сезону-2026/27. Леванте вдома розгромив учасника Ліги чемпіонів, Бетіс, завдяки трьом голам у другому таймі. У іншому матчі Реал Сосьєдад мінімально обіграв Еспаньол.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 тур, 29 серпня

Леванте – Бетіс – 5:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 24 Дела, 1:1 – 34 Бартра, 2:1 – 45+1 Барделі, 2:2 – 45+4 Рікельме, 3:2 – 56 Бруге, 4:2 – 70 Бруге, 5:2 – 90+5 Оласагасті

Реал Сосьєдад – Еспаньол – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Барренечеа, 1:1 – 45 Фернандес Хаен, 2:1 – 61 Оскарссон

Також 29 серпня відбудеться ще один матч у рамках третього туру Ла Ліги: Севілья прийме Атлетико Мадрид. Цей поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Напередодні Барселона обіграла Атлетик Більбао.